Afragola, tragedia sul lavoro: operaio 43enne perde la vita cadendo da un'impalcatura

Afragola, 11 novembre 2024 – Un tragico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Afragola. Un operaio di 43 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un'impalcatura situata al terzo piano di un edificio in costruzione. L'uomo è deceduto sul colpo a causa dell'impatto con il suolo.

I carabinieri della stazione di Afragola sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente, in via Roma, per effettuare i rilievi necessari e ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento, le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell'incidente e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa coinvolta.

La vittima, residente ad Afragola, lascia la moglie e due figli minorenni. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e colleghi di lavoro. Il sindaco di Afragola ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, sottolineando l'importanza di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro per prevenire simili tragedie.