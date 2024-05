Tragedia sul lavoro a Petriano: Operaio di 33 anni muore schiacciato da un macchinario

Un tragico incidente sul lavoro ha sconvolto ieri sera la comunità di Gallo di Petriano. Simone Mezzolani, un operaio di 33 anni, è deceduto dopo essere stato schiacciato da un macchinario presso la Fab, un'azienda specializzata nella produzione di componenti per il settore del mobile.

L'incidente è avvenuto durante il turno di lavoro serale, mentre Mezzolani era impegnato in operazioni di manutenzione all'interno della fabbrica. Le circostanze precise dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e di accertare eventuali responsabilità.

Solo poche ore prima, un altro operaio è morto schiacciato da un macchinario nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, in provincia di Avellino. Anche in questo caso, le indagini sono in corso per determinare le cause dell'incidente e migliorare le misure di sicurezza sul lavoro.

La morte di Mezzolani ha suscitato un'ondata di commozione e cordoglio tra i colleghi e nella comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia dell'operaio. I sindacati hanno ribadito l'importanza di investire nella sicurezza sul lavoro per prevenire tragedie simili, chiedendo interventi urgenti per migliorare le condizioni di lavoro e garantire la tutela dei lavoratori.