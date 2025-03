Trailer del DLC Pack DRAGON BALL Z: KAKAROT x DAIMA

DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA – AVVENTURA NEL REGNO DEMONIACO PACK è disponibile da oggi e aggiunge oggetti e potenziamenti che possono essere usati nel gioco base.

Questo contenuto include anche il DLC diviso in due parti e dedicato a DAIMA, con la prima parte in arrivo questa estate.

Questo DLC Pack permetterà ai giocatori di divertirsi con il mondo della nuova serie anime Dragon Ball DAIMA. Nella storia di DAIMA, come parte dei piani del Re del Regno Demoniaco, Goku e i suoi amici sono stati trasformati in bambini per renderli più deboli. Goku e i suoi amici devono viaggiare nel Regno Demoniaco e tornare normali grazie alle Sfere del Drago di questo nuovo mondo.

Il DLC porterà i giocatori in un'avventura completamente nuova che potranno esplorare ricreando il Terzo Mondo Demoniaco, comprese le isole galleggianti e le misteriose piante Skyseed che punteggiano la terra. Nei panni di Goku, e aiutati da Kaioshin, Glorio e Panzy, saranno immersi in questo nuovo emozionante viaggio e rivivranno la storia di DAIMA! Gli amici di Goku aiuteranno durante le avventure con le loro abilità di supporto e le combo Z. I giocatori vivranno anche una nuova esperienza in battaglia grazie all'introduzione di elementi unici per il DLC come il Power Pole o la nuova forma di Goku (mini) Super Saiyan.

Scopri le novità di questo DLC nel nuovo trailer:

https://youtu.be/I-A1p3EIiYg

DRAGON BALL Z: KAKAROT è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.