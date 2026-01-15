DAIMA in arrivo su DRAGON BALL Z: KAKAROT
Continua a combattere per recuperare le Sfere del Drago del Regno Demoniaco in DRAGON BALL Z: KAKAROT -DAIMA- Avventura nel Regno Demoniaco PARTE 2.
Questo nuovo contenuto si concentra sul Secondo e Primo mondo dei demoni, in cui Goku e i suoi amici fronteggiano nemici sempre più potenti per sconfiggere alla fine King Gomah.
In questa seconda parte potrai anche giocare come Vegeta (Mini) e Goku (Super Saiyan 4) contro avversari come Tamagami Number 2, guardiano della seconda Sfera del Drago, la Gendarmerie Tank e la Gendarmerie Force, le divisioni d’élite della Gendarmerie, la polizia militare del Regno Demoniaco.
Per il nuovo trailer:
https://youtu.be/YRDVPfUWtcI
Per il trailer celebrativo:
https://youtu.be/tQQd6OtG6rQ
DRAGON BALL Z KAKAROT ha venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo, grazie ai giocatori che continuano a rivivere la storia di Goku attraverso DRAGON BALL Z, DRAGON BALL SUPER e DRAGON BALL DAIMA.
DRAGON BALL Z KAKAROT è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch, compatibile con Nintendo Switch 2.