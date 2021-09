Skate. celebra 14 anni con il lancio di Skate.Reel

Il team ha appena lanciato skate. Reel, un omaggio al sito di OG in cui i fan possono caricare e condividere clip, screenshot e/o fan-art con il mondo. I membri della community di skate., inclusi Calplex, Nebula, Skate3Tommy, KellyLitz e altri hanno già iniziato a condividere contenuti attraverso il sito. I visitatori di skate. Reel possono rivedere i dettagli per il caricamento di contenuti e le informazioni sulle prossime sfide, compreso un contest che si accenderà oggi per far continuare il divertimento!

In più, sul profilo Twitter skate. inizierà oggi alle 21:00 (CEST) un AMA (“Ask me anything”) con i direttori creativi di skate., Cuz Parry e Deran Chung. Se tu o i tuoi lettori avete domande sulla realizzazione di skate. 1-3 adesso avrete l’opportunità di chiedere!

I fan possono inoltre guardare Skate e Skate 3 attraverso EA PLAY per Xbox. Skate 3 può anche essere giocato su PC via Xbox Game Pass Ultimate utilizzando Xbox Cloud.

