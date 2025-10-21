Skate-o-ween: Evento Halloween skate. San Vansterdam

Il team di skate. ha deciso di evocare lo spirito delle feste con Skate-o-ween, il primo evento stagionale all'insegna del terrore e del divertimento disponibile nella Stagione 1.

Avete abbastanza fegato? Guardate il trailer qui

- https://www.youtube.com/watch?v=IkTxQG-bb0Y -

Dal 21 ottobre all'11 novembre, l'atmosfera diventa sempre più strana e inquietante: tuffatevi nei rinnovati parchi della community infestati da ragni, teschi e bulbi oculari... se ne avete il coraggio!

Skate-o-ween include anche nuove sfide dell'evento, monete di cioccolato da raccogliere e ricompense a tempo limitato da sbloccare, tra cui la maschera da strega verde o rossa, il gesto Zombi e oggetti di gioco spaventosamente festivi come lapidi e Jack-o'-lantern. Scoprite i dettagli spettrali di Skate-o-ween nell'articolo sul blog.

