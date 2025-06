Stranger Things 5: data di uscita, orari e dettagli sulla stagione finale su Netflix

Home / Social News / Stranger Things 5: data di uscita, orari e dettagli sulla stagione finale su Netflix

L'attesa è finita: il mondo di Hawkins sta per riaprirsi! La quinta e ultima stagione di Stranger Things promette di essere un'esperienza cinematografica indimenticabile, con otto episodi che cattureranno il pubblico in un crescendo di emozioni. In un'epoca in cui le serie TV dominano le nostre serate, questo capitolo conclusivo rappresenta non solo la chiusura di un'era, ma anche l'apice della nostalgia per gli anni '80, un decennio che continua a ispirare generazioni.