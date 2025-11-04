Fiorentina, cambio in panchina: Pioli sollevato dall'incarico, Galloppa alla guida ad interim

La Fiorentina ha annunciato una svolta sulla guida tecnica della Prima Squadra. Con una comunicazione diffusa attraverso il proprio sito ufficiale, il club ha confermato l’esonero di Stefano Pioli nella giornata di martedì 4 novembre.

Nella nota, la società viola esprime gratitudine nei confronti del tecnico e del suo staff per il lavoro svolto durante il periodo trascorso a Firenze, sottolineando la professionalità mostrata in tutte le fasi del percorso.

La dirigenza ha inoltre reso noto che la guida tecnica sarà affidata ad interim a Daniele Galloppa, che inizierà il suo incarico già dall’allenamento del pomeriggio. Galloppa, già inserito nell’organigramma tecnico, avrà il compito di traghettare la squadra in questa fase transitoria.