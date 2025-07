Chelsea campione del Mondiale per club: Trump resta sul palco durante la premiazione

Il Chelsea conquista il Mondiale per club, battendo il Paris Saint-Germain con un netto 3-0, ma la vera sorpresa arriva durante la premiazione: Donald Trump, presente all’evento, rimane sul palco mentre viene consegnato il trofeo ai Blues. Inaspettatamente, Trump si mantiene in scena, sfidando il protocollo, e consegna direttamente nelle mani del capitano Reece James il prestigioso trofeo. Un momento che ha fatto discutere e acceso i riflettori su un finale fuori dal comune.

Il Chelsea conquista il Mondiale per club battendo in finale il Paris Saint-Germain con un netto 3-0. A sorpresa, a premiare i vincitori è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, presente alla cerimonia conclusiva del torneo.

Il trofeo viene consegnato direttamente nelle mani del capitano dei blues, Reece James, proprio da Trump. Come da protocollo, il presidente avrebbe dovuto allontanarsi per lasciare spazio ai festeggiamenti della squadra, ma così non è stato.

Tra lo stupore generale dei giocatori, Trump resta sul palco accanto ai calciatori del Chelsea, condividendo il momento della premiazione e restando in posa durante i festeggiamenti con il trofeo. Un comportamento fuori dall’ordinario che ha attirato l’attenzione di tifosi e media presenti all’evento.

La vittoria del Chelsea segna un altro trionfo internazionale per il club inglese, che si aggiudica il titolo mondiale con una prestazione dominata fin dal primo minuto.