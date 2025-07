Recensione Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ripropone sulla PS5 i leggendari capitoli del 2001 e 2002, ricostruiti in alta definizione da Iron Galaxy. Uscito l’11 luglio 2025, il remake offre un’esperienza arcade rinnovata mantenendo intatto lo spirito originale: adrenalina pura, musica iconica e salti da brivido. Dopo il successo del pluripremiato remake di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Activision ha deciso di proseguire recuperando i capitoli successivi. Tuttavia, lo sviluppo è passato da Vicarious Visions a Iron Galaxy, scelta che ha ricompensato il pubblico con una collezione solida e curata.

Gameplay

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 su PS5 mantiene salda la struttura arcade originale, ma la arricchisce con una fluidità e una reattività che solo l’hardware moderno può offrire. Le sessioni sono ancora basate su obiettivi a tempo: hai due minuti per eseguire trick, raccogliere lettere SKATE, trovare nastri segreti, o completare sfide specifiche per ogni mappa. Il sistema di trick è stratificato: combina ollie, grind, manual, flip e revert in combo sempre più complesse, incentivando la padronanza dei comandi e la creatività nello skate. Iron Galaxy ha integrato meccaniche introdotte nei capitoli successivi — come i spine transfer e wallplant — per creare un'esperienza di gioco più fluida e completa. Inoltre, la modalità New Game+ dona rigiocabilità grazie alla possibilità di conservare abilità e statistiche da una run all’altra. Il multiplayer, online fino a 8 giocatori, include modalità competitive classiche (come Trick Attack e Graffiti), mentre la modalità "Create-a-Park" ti permette di progettare e condividere skatepark personalizzati, ampliando l’esperienza in modo quasi infinito.

Aspetto tecnico

Graficamente, THPS 3 + 4 si presenta con un restyling curato, ma senza snaturare l’identità visiva degli originali. I livelli classici — come Los Angeles, Canada, o Kona — sono stati ricostruiti da zero in 4K nativo, con texture ad alta risoluzione, illuminazione dinamica e modelli poligonali dettagliati, sfruttando al meglio l’SSD della PS5 per caricamenti istantanei. Le animazioni degli skater sono fluide e realistiche, con un frame rate stabile a 60 FPS che regala una sensazione di reattività impeccabile. Tuttavia, alcuni piccoli difetti emergono: la telecamera può diventare disorientante in spazi stretti o durante le manovre in manual, e talvolta si notano compenetrazioni poligonali minori. Sul fronte audio, la colonna sonora è un mix ben bilanciato tra tracce storiche e brani nuovi, anche se l’assenza di alcune canzoni cult si fa sentire. Il feedback aptico del DualSense aggiunge immersione, restituendo vibrazioni diverse in base al tipo di superficie o trick eseguito. Non si tratta di una rivoluzione tecnica, ma di un restauro solido e rispettoso della legacy della saga.

Conclusioni

THPS 3 + 4 su PS5 è un ritorno emozionante alla gloria del Birdman: un’esperienza arcade tirata a lucido, con gameplay scattante, grafica aggiornata, un sound coinvolgente e modalità sia per single-player che per il multiplayer.Qualche difetto: la telecamera a volte malfunzionante e qualche scelta discutibile nella colonna sonora. Nonostante ciò, il pacchetto è robusto, ideale sia per nostalgici sia per neofiti. In sintesi, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 su PS5 è una collezione solida e appagante, perfetta per rivivere o scoprire la magia della serie. Un must per gli amanti dello skate arcade, con pochi difetti ma tanta sostanza.

Voto finale: 8.5 / 10

Pro

Gameplay fluido e ritmato

4K/60 FPS granitici su PS5

Nuovi livelli e roster ampliato

Modalità New Game+ e multiplayer online

Contro