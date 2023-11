TicWatch Pro 5 Recensione

Qualità Wear OS 3 al giusto prezzo

Oggi vi parlo di, unoprodotto da Mobvoi Information Technology Company Limited., per chi non conoscesse il marchio, è stata fondata nell'ottobre 2012 e ha subito iniziato a imporsi sul mercato. Nel 2014 ha rilasciato il proprio sistema operativo per smartwatch, TicWear, basato sul sistema operativodi. L'anno seguente, nel giugno 2015, ha lanciato lo smartwatch TicWatch che ha riscosso un enorme successo. Dopo aver provato a fondo questo nuovo TicWatch Pro 5, ecco la mia recensione.

Design e Hardware

TicWatch Pro 5

Cavo di ricarica magnetico

Guida rapida

Informazioni sulla sicurezza del prodotto

La confezione delè semplice ma elegante. È realizzata in cartone bianco con un'immagine dell'orologio sulla parte anteriore. La parte posteriore della confezione contiene informazioni sulle specifiche dell'orologio. Al suo interno si trovano i seguenti articoli:Ilha un design classico e raffinato che si adatta a una vasta gamma di utenti. È disponibile in due colori: Obsidian (nero) e Sandstone (beige). La cassa è realizzata in alluminio serie 7000 e il cinturino in nylon ad alta resistenza con fibra di vetro.ha un sistema a doppio display. Il display AMOLED è un pannello da 1,3 pollici con una risoluzione di. È luminoso, chiaro e facile da leggere in tutte le condizioni di illuminazione. Il display FSTN è a basso consumo, progettato per prolungare la durata della batteria, e può visualizzare solo informazioni di base come ora, data e passi effettuati. Ildi TicWatch Pro 5 è un avanzatoW5+ Gen 1, disponibile anche per altri smartwatch. Il chip è progettato per offrire prestazioni elevate e una lunga durata della batteria.

La RAM e la ROM sono rispettivamente di 2 e 32 GB. Questo è spazio di archiviazione è sufficiente per installare tantissime app, musica e dati. TicWatch Pro 5 è dotato di tanti sensori di ultima generazione come: Monitor della frequenza cardiaca, Sensore SpO2, Monitoraggio dello stress, GPS, Accelerometro, Giroscopio, Barometro, ecc. Questi sensori consentono al TicWatch Pro 5 di monitorare una varietà di parametri di salute e fitness, passi, frequenza cardiaca, sonno, livelli di ossigeno nel sangue, ecc. Il device è resistente all'acqua fino a 5 ATM, quindi si può indossare al mare, piscina o mentre si fa la doccia. Il TicWatch Pro 5 ha una delle migliori durate della batteria (628mAh) di qualsiasi smartwatch sul mercato. In modalità Smart, può durare fino a 3/4 giorni con una singola carica. Mentre in modalità Essential (risparmio), può durare fino a 20/30 giorni con una singola carica.







Software e Uso Quotidiano

Nuova interfaccia utente : Wear OS 3 dispone di una nuova interfaccia utente progettata per essere più intuitiva e facile da usare. L'interfaccia presenta un nuovo launcher, un cassetto delle app ridisegnato e un nuovo sistema di notifica

: Wear OS 3 dispone di una nuova interfaccia utente progettata per essere più intuitiva e facile da usare. L'interfaccia presenta un nuovo launcher, un cassetto delle app ridisegnato e un nuovo sistema di notifica Supporto app migliorato : Wear OS 3 ha migliorato il supporto app, come Google Maps, Spotify e YouTube Music

: Wear OS 3 ha migliorato il supporto app, come Google Maps, Spotify e YouTube Music Monitoraggio migliorato di salute e fitness : Wear OS 3 ha funzionalità migliorate di monitoraggio di salute e fitness, incluso il supporto per nuovi tipi di allenamento e un migliore monitoraggio del sonno

: Wear OS 3 ha funzionalità migliorate di monitoraggio di salute e fitness, incluso il supporto per nuovi tipi di allenamento e un migliore monitoraggio del sonno Integrazione perfetta con i servizi Google: Wear OS 3 si integra perfettamente con i servizi Google, come Google Assistant, Google Pay e Google Fit.

TicWatch Pro 5 è mosso da, che è l'ultima versione del sistema operativo dello smartwatch di Google. Wear OS 3 rappresenta un notevole miglioramento rispetto alle versioni precedenti del sistema operativo. È più veloce, più reattivo e ha un'interfaccia piùEcco alcune delle caratteristiche principali di Wear OS 3:

App Mobvoi TicWatch : che consente di personalizzare lo smartwatch, visualizzare i dati di salute, fitness e scaricare nuove app

: che consente di personalizzare lo smartwatch, visualizzare i dati di salute, fitness e scaricare nuove app TicMotion : è una funzionalità software che consente di controllare lo smartwatch utilizzando i gesti

: è una funzionalità software che consente di controllare lo smartwatch utilizzando i gesti Modalità essenziale: ha funzionalità software per prolungare la durata della batteria dello smartwatch limitandone le funzionalità.

Nel complesso,rappresenta un importante passo avanti. È un sistema operativo semplice che sa tirare fuori il meglio dallo. Oltre a Wear OS 3, TicWatch Pro 5 include anche una serie di funzionalità software personalizzate, come:L'uso quotidiano delè un'esperienza piacevole e soddisfacente. In generale il TicWatch Pro 5 è uno smartwatch potente e versatile che può essere utilizzato per una vasta varietà di attività. Ad esempio, con ilsi possono visualizzare le notifiche (del telefono e-mail, app, chiamate, ecc) e si può anche rispondere alle direttamente dall'orologio. Con tutti i suoiè possibile monitorare la salute, la forma fisica, il sonno e altro ancora.

Gli utenti possono utilizzare il TicWatch Pro 5 per controllare la musica sul telefono, avviarla, mettere in pausa e saltare brani, oltre a regolare il volume. Se il telefono è compatibile con Google Pay, si può utilizzare il TicWatch Pro 5 per pagare gli acquisti presso i negozi fisici abilitati. Nel complesso, il software rende l'uso quotidiano di TicWatch Pro 5 semplice e alla portata di tutti gli utenti.

A parte i già conosciuti pulsanti fisici, la navigazione interna del sistema è molto semplice:

con uno swipe dall’alto verso il basso si aprono i collegamenti rapidi non modificabili

con uno swipe verso destra o sinistra si visualizzano i Widget che invece sono personalizzabili

con uno swipe dal basso verso l’alto viene mostrata la tendina delle notifiche

con uno swipe da sinistra verso destra si esce dalle varie voci o menu interni

Conclusione

Voto 9/10

Ilè un smartwatch completo e versatile che offre una grande combinazione di funzioni,e durata della batteria. Ilnon è basso ma è giustificato dalle funzioni offerte dal device. È una scelta eccellente per gli utenti che cercano uno, molto equilibrato, che possa fare tutto e farlo bene.

Pro



Design elegante

Doppio display

Snapdragon W5+ Gen 1

Wear OS 3

Autonomia Top

Impermeabilità 5ATM

Compatibile solo con Android

Misuarazioni fitnes non accuratissim

