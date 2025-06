Inter-River Plate: orario, formazioni e diretta TV in chiaro del big match del Mondiale per Club

L’Inter torna protagonista al Mondiale per Club 2025 con una sfida decisiva contro il River Plate, in programma nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno. Fischio d’inizio alle ore 3:00 italiane al Lumen Field di Seattle, per l’ultima giornata del gruppo E.

Guidata ora da Christian Chivu, subentrato dopo l’addio di Simone Inzaghi volato all’Al Hilal, la formazione nerazzurra ha ottenuto un pareggio contro il Monterrey all’esordio e una vittoria in extremis per 2-1 contro l’Urawa Red Diamonds. Percorso simile per gli argentini, vittoriosi sui giapponesi e poi fermati sul pari dai messicani allenati da Sergio Ramos.

Entrambe le squadre sono a quota 4 punti in classifica, ma il River Plate occupa momentaneamente il primo posto per miglior differenza reti. All’Inter basta un pareggio per sperare nella qualificazione, ma con una vittoria i nerazzurri passerebbero come primi. In caso di sconfitta, tutto dipenderebbe dal risultato di Monterrey-Urawa.

Se i messicani non dovessero vincere, l’Inter sarebbe qualificata anche con una sconfitta. Ma se il Monterrey dovesse battere l’Urawa e i nerazzurri perdere, la squadra di Chivu verrebbe eliminata. In caso di arrivo a tre squadre a 5 punti (con pareggio Inter-River e vittoria del Monterrey), il regolamento FIFA prevede il ricorso alla classifica avulsa, alla differenza reti negli scontri diretti (al momento in parità), e infine ai gol segnati negli scontri diretti: Inter e Monterrey 1 gol, River Plate 0.

La partita Inter-River Plate sarà trasmessa in diretta su Dazn e in chiaro su Italia 1. Disponibile anche in streaming su Dazn, Sportmediaset.it e Mediaset Infinity.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Carlos Augusto, Zalewski; P. Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu

River Plate (4-3-3): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Diaz, Acuña; Kranevitter, Aliendro, Simon; Mastantuono, Colidio, Meza. Allenatore: Gallardo