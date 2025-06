Juventus-Wydad Casablanca: orario, formazioni ufficiali e diretta tv in chiaro del match al Mondiale per Club 2025

La Juventus torna protagonista al Mondiale per Club 2025, con la seconda gara del girone G in programma oggi, domenica 22 giugno, contro il Wydad Casablanca. La sfida si gioca al Lincoln Financial Field di Filadelfia, con calcio d’inizio fissato alle 18:00 ora italiana.

I bianconeri guidati da Igor Tudor, confermato anche per la prossima stagione, arrivano a questo appuntamento forti della larga vittoria all’esordio contro l’Al Ain: un netto 5-0 firmato dalle doppiette di Kolo Muani e Francisco Conceicao, e dal gol di Yildiz.

Il Wydad Casablanca, invece, ha subito una sconfitta per 2-0 contro il Manchester City nella prima giornata. Juventus e City guidano il girone a quota 3 punti, mentre i marocchini restano a 0.

Queste le probabili formazioni della partita:

Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Kelly; Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, Kolo Muani.Allenatore: Tudor

Wydad Casablanca (5-4-1): Benabid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil, Moufi; Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Mailula.Allenatore: Benhachem

La sfida Juventus-Wydad Casablanca sarà trasmessa in diretta su Dazn, che detiene i diritti dell’intero torneo. Il match sarà disponibile anche in chiaro su Italia 1. Per lo streaming, sarà possibile seguirlo su Dazn, Sportmediaset.it e Mediaset Infinity.