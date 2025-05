Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: matrimonio segreto, figlie e amore come nelle favole

Home / Social News / Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: matrimonio segreto, figlie e amore come nelle favole

Costanza Caracciolo, ospite il 12 maggio a "La volta buona", ha raccontato la sua storia d’amore con Bobo Vieri, definendola "come nelle favole". L’ex velina ha rievocato con emozione il primo appuntamento con l’ex calciatore, avvenuto durante un romantico tour notturno in Vespa per le strade di Roma. "È stato magico", ha confidato, visibilmente commossa nel ricordare gli inizi della loro relazione.

La maternità, il dolore e la rinascita

Pochi mesi dopo il primo incontro, la coppia decide di diventare genitori. Costanza rimane incinta ma, al terzo mese di gravidanza, perde il bambino. "Un dolore inspiegabile", ha raccontato. Il giorno stesso in cui la notizia arrivò ai giornali, scoprì di essere nuovamente incinta: "Il tempismo è stato terribile", ha ammesso.

Oggi Costanza e Christian sono genitori di due bambine: Stella, nata nel 2018, e Isabel, nata nel 2020. Proprio nel mezzo di queste tappe importanti, il 18 marzo 2019, la coppia ha deciso di sposarsi in gran segreto. "Un matrimonio molto intimo, io e lui eravamo i testimoni", ha svelato. Nessuna proposta ufficiale: "Siamo andati in comune e abbiamo scelto insieme la data. È stato veloce e ci piace così", ha raccontato.

La nascita di Isabel durante la pandemia

L’ex velina ha ricordato anche il parto della secondogenita, avvenuto durante l’emergenza sanitaria. "È stato un parto cesareo, Christian mi ha accompagnata ma non poteva entrare. L’ho videochiamato durante il parto per farlo partecipare. È stato magico, incredibile", ha detto con il sorriso.