Wimbledon 2025, Alcaraz-Tarvet oggi: orario, precedenti e dove vedere il match in diretta

Wimbledon 2025 si anima con un match imperdibile: Carlos Alcaraz sfida Oliver Tarvet sul Campo Centrale. Dopo una vittoria sofferta, il numero 2 del mondo punta a consolidare la sua presenza nel torneo, incontrando il talento emergente britannico. Tarvet, nato nel 2003 e già rivelazione di questa edizione, si prepara a fare il suo storico debutto in uno dei tornei più prestigiosi del tennis. Scopri orario, precedenti e dove vedere questa attesa sfida in diretta.

Carlos Alcaraz torna protagonista a Wimbledon 2025. Oggi, mercoledì 2 luglio, il numero 2 del mondo scende in campo per il secondo turno contro il britannico Oliver Tarvet, sul Campo Centrale dell’All England Club.

Il campione spagnolo arriva da una vittoria sofferta al quinto set contro Fabio Fognini, mentre Tarvet è la rivelazione del torneo. Nato nel 2003, il giovane tennista studia alla University of San Diego e ha esordito nel circuito maggiore proprio a Wimbledon, dopo aver superato le qualificazioni ed eliminato Riedi al primo turno.

La sua è una vera favola sportiva: pur avendo guadagnato circa 100mila sterline, non potrà incassarle a causa delle regole del circuito universitario americano (NCAA), che vietano la ricezione di premi in denaro da competizioni professionistiche.

Alcaraz e Tarvet non si sono mai affrontati prima d’ora: per il britannico si tratta del primo torneo ATP in carriera. Il match è in programma oggi, mercoledì 2 luglio, non prima delle ore 15:40 sul Centrale.

Wimbledon 2025 è trasmesso in esclusiva su Sky, con una copertura estesa su undici canali dedicati. Il match tra Alcaraz e Tarvet sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis, canale che trasmette tutte le partite giocate sul campo centrale. La visione in streaming è disponibile su Sky Go e NOW.