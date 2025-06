Wimbledon 2025: al via lunedì 30 giugno con Fognini-Alcaraz sul Centrale, il programma completo e dove seguire i match in diretta

Home / Social News / Wimbledon 2025: al via lunedì 30 giugno con Fognini-Alcaraz sul Centrale, il programma completo e dove seguire i match in diretta

L’attesa è finita: lunedì 30 giugno prende il via Wimbledon 2025, il terzo Slam della stagione che promette emozioni intense e sfide epiche sull’erba. Tra ritorni attesi e nuovi talenti, il torneo si annuncia ricco di sorprese, con un montepremi rinnovato a sottolinearne l’importanza. A inaugurare il Centrale sarà il grande match tra Carlos Alcaraz e Fognini, un appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis.