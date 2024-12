Terremoto a Vanuatu, almeno 14 morti e oltre 200 feriti dopo scosse di magnitudo 7.3

Il 17 dicembre 2024, alle 12:47 ora locale, un terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito l'arcipelago di Vanuatu, nel Pacifico meridionale, con epicentro a circa 30 chilometri a ovest della capitale, Port Vila. Il bilancio provvisorio riporta almeno 14 vittime e oltre 200 feriti.

Le scosse hanno causato gravi danni a numerosi edifici, tra cui quelli che ospitano le ambasciate di Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Nuova Zelanda. Sono stati segnalati veicoli schiacciati dai detriti, frane che hanno ostruito strade e interrotto i servizi essenziali come elettricità, acqua e comunicazioni.

Le operazioni di soccorso sono in corso, con squadre che estraggono sopravvissuti dalle macerie e cercano eventuali dispersi. Le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza per una settimana, imponendo un coprifuoco nelle aree più colpite per facilitare i soccorsi.

Tra le vittime si contano due cittadini cinesi. Le squadre di soccorso australiane e francesi sono attese per supportare le operazioni di salvataggio. Le preoccupazioni principali riguardano la contaminazione dell'acqua e i rischi sanitari associati. Le autorità locali e le organizzazioni internazionali stanno lavorando per fornire assistenza e risorse alle persone colpite.

Vanuatu, situato sulla "Cintura di Fuoco" del Pacifico, è soggetto a frequenti attività sismiche. Questo evento sottolinea la vulnerabilità del paese a disastri naturali e l'importanza di strategie efficaci di preparazione e risposta alle emergenze.

