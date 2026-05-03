Raid russi su Kherson e Odessa, almeno tre morti e danni a edifici e porti

Raid russi su Kherson e Odessa provocano almeno tre morti a causa di attacchi con droni e bombardamenti su aree civili e portuali. Colpiti edifici e infrastrutture, mentre i soccorsi intervengono tra incendi e feriti.

Un attacco con drone ha colpito all’alba la città di Kherson, nel sud dell’Ucraina, causando la morte di un uomo che si trovava a bordo di un veicolo aziendale. Altre quattro persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Le autorità locali parlano di un’azione mirata avvenuta nelle prime ore del mattino.

Nella regione di Odessa la situazione resta critica. I bombardamenti hanno causato due vittime e cinque feriti, oltre a danni diffusi. Tre edifici residenziali sono stati colpiti, mentre infrastrutture e attrezzature portuali hanno subito gravi compromissioni. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere diversi incendi scoppiati dopo gli attacchi.

Secondo dati raccolti da osservatori internazionali, nel mese di aprile la Russia ha intensificato l’uso di droni a lungo raggio, con oltre 6.500 lanci contro il territorio ucraino. Un livello di attività che segna un aumento significativo rispetto ai mesi precedenti.

Dal lato russo, il ministero della Difesa ha dichiarato di aver intercettato nella notte 334 droni ucraini in varie regioni del Paese, comprese aree lontane dal fronte come quelle vicine a Mosca e San Pietroburgo. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti 59 velivoli senza pilota. Non risultano vittime.

Il conflitto continua senza sviluppi sul piano diplomatico. Mosca ha avanzato una proposta di cessate il fuoco per il 9 maggio, data simbolica per la vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale. Kiev ha fatto sapere di stare valutando la proposta.

Intanto, proprio per il timore di nuovi attacchi, le celebrazioni del 9 maggio in Russia subiranno modifiche. Le tradizionali parate militari saranno ridotte o cancellate in diverse città, mentre gli eventi principali resteranno limitati a poche località, tra cui la capitale.