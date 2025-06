Inter-Fluminense, ottavi del Mondiale per Club: orario, formazioni e diretta TV

Home / Social News / Inter-Fluminense, ottavi del Mondiale per Club: orario, formazioni e diretta TV

L’Inter torna sotto i riflettori mondiali con un grande appuntamento: oggi, lunedì 30 giugno, affronta il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Un match che promette emozioni e spettacolo, con i nerazzurri pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa avventura internazionale. La sfida si svolgerà alle 21:00, visibile in diretta TV e streaming. Scopri tutte le informazioni, formazioni e orario per non perderti nulla di questa sfida decisiva.