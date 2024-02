Trovato in mare corpo senza vita del regista teatrale Carlo Formigoni

L'addio al regista teatrale che ha segnato una generazione di spettatori e artisti. Lungo la costa di Fasano, in provincia di Brindisi, è stato ritrovato il corpo senza vita di Carlo Formigoni, regista teatrale di 90 anni. Originario di Mantova ma da tempo residente ad Ostuni, in Puglia, Formigoni si è allontanato ieri in taxi lungo la litoranea, perdendo poi le sue tracce.

Le ricerche, condotte dagli esperti sommozzatori dei vigili del fuoco, della Capitaneria di Porto e dei carabinieri, hanno purtroppo portato al ritrovamento solo dei suoi effetti personali lungo la costa. Carlo Formigoni è stato una figura fondamentale nel panorama teatrale, fondatore del celebre teatro Kismet di Bari negli anni Ottanta e direttore di una scuola per registi e attori. Il suo talento ha plasmato numerose produzioni, specialmente destinate al pubblico giovane, lasciando un segno indelebile nella cultura teatrale italiana.