WARNER BROS. GAMES PRESENTA UN NUOVO TRAILER CON LE MODALITÀ DI GIOCO DI DC WORLDS COLLIDE

L’RPG a squadre mobile presenta 12 modalità di gioco che spaziano da battaglie contro i boss, al PvP, all’esplorazione, puzzle e altro ancora

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alle 12 modalità di gioco principali di DC Worlds Collide, il nuovo RPG a squadre free-to-play ambientato nell’universo DC. Dalle battaglie contro i boss a difficoltà crescente, alle arene in PvP di 5 contro 5, i giocatori potranno sperimentare una gran varietà di modalità di gioco competitive e per giocatore singolo con la loro squadra di potenti supereroi e supercriminali DC per affrontare il Sindacato del Crimine di un altro universo.

Puoi trovare il nuovo trailer di DC Worlds Collide qui:

https://www.youtube.com/watch? v=7V-UENuJtRU

DC Worlds Collide presenta sfide uniche, la cui complessità aumenta in modo graduale per permettere ai giocatori di sperimentare mentre tentano di impedire a una Justice League distorta di distruggere il mondo. Le modalità principali includono:

Quadri principali: progredisci nella storia principale e sperimenta un’intrigante narrativa ispirata alle trame di “Trinity War” e “Forever Evil”. Recluta più di 70 supereroi e supercriminali dell’universo DC tra cui Raven, Constantine, Due Facce, Nightwing, Mr. Freeze, Blue Beetle, Sinestro e molti altri, tutti con le loro abilità uniche. Sperimenta infinite possibilità e guida la migliore delle squadre DC mettendo insieme personaggi che puoi migliorare per creare sinergie di squadra per affrontare ostacoli sempre più complessi;

Caduta del male: sfida i membri del Sindacato del Crimine nelle battaglie contro i boss e affronta personaggi iconici come Ultraman, Superwoman, Deathstorm e altri ancora. Ogni personaggio ha un punto debole da sfruttare, ma sappi che si ripresenteranno ancora più forti dopo ogni sconfitta;

sfida i membri del Sindacato del Crimine nelle battaglie contro i boss e affronta personaggi iconici come Ultraman, Superwoman, Deathstorm e altri ancora. Ogni personaggio ha un punto debole da sfruttare, ma sappi che si ripresenteranno ancora più forti dopo ogni sconfitta; Crisi della Convergenza: molte città attraverso diverse linee temporali e mondi convergono sul pianeta Telos, che permette l’ingresso solo a certi personaggi. Sperimenta varie squadre per scoprire nuove sinergie e sbloccare tutte le città;

molte città attraverso diverse linee temporali e mondi convergono sul pianeta Telos, che permette l’ingresso solo a certi personaggi. Sperimenta varie squadre per scoprire nuove sinergie e sbloccare tutte le città; Mondoguerra: entra nell’arena e combatti contro altri giocatori nei match in PvP 5v5 per scalare la classifica;

entra nell’arena e combatti contro altri giocatori nei match in PvP 5v5 per scalare la classifica; Sfida della lega: unisciti a una Lega per completare eventi unici e sfide cooperative che richiedono tattica e lavoro di squadra;

unisciti a una Lega per completare eventi unici e sfide cooperative che richiedono tattica e lavoro di squadra; Alloggio del personaggio: decora le stanze dei vari supereroi e supercriminali DC, completa i loro minigiochi e missioni per ottenere ricompense;

decora le stanze dei vari supereroi e supercriminali DC, completa i loro minigiochi e missioni per ottenere ricompense; Ma non solo… Risolvi i puzzle nell’Universo digitale, scopri nuove aree nell’Esplorazione, sperimenta nuovi personaggi nell’Elseworld e molto altro ancora.