Le preiscrizioni a questo nuovo gioco mobile RPG a squadre che si svolge nell’universo DC sono già disponibili su App Store e Google Play

Warner Bros. Games annuncia DC Worlds Collide, un nuovo gioco di ruolo mobile free-to-play a squadre in cui i giocatori possono collezionare, migliorare e scatenare le loro squadre di supereroi e supercriminali preferite in battaglie PvP e PvE dinamiche. Da oggi è possibile preiscriversi su App Store , Google Play e sul sito ufficiale del gioco DCWorldsCollideGame.com per ricevere una notifica e ricompense esclusive all’uscita del gioco.

Sviluppato da Warner Bros. Games San Francisco ed ispirato alle trame di “Trinity War” e “Forever Evil”, in DC Worlds Collide il Sindacato del Crimine di un altro universo invade la Terra. I giocatori devono mettere insieme una squadra di potenti supereroi e supercriminali per affrontare battaglie strategiche in 3D e fermare questa distorta Justice League prima che distruggano il mondo.

Con 70 personaggi DC disponibili al lancio e altri ancora che saranno aggiunti con aggiornamenti futuri, i giocatori potranno collezionare, migliorare e guidare la loro squadra che include personaggi celebri quali Superman, Batman, Wonder Woman, Harley Quinn, Lex Luthor, Bane, Gorilla Grodd e altri. Progredendo in gioco, i giocatori scopriranno il ruolo delle sinergie di squadra e dovranno sviluppare strategie per sbloccare nuove combinazioni ed interazioni per affrontare sfide ancora più grandi.

Dalle battaglie contro i boss a difficoltà crescente, alle arene in PvP 5 contro 5, DC Worlds Collide presenta una gran varietà di modalità di gioco competitive e per giocatori singoli, con minigiochi ed eventi, insieme a sfide uniche la cui complessità aumenta in modo graduale per permettere di sperimentare tutti i livelli.

“Con DC Worlds Collide, abbiamo costruito un’esperienza immersiva per i giocatori che potranno così mettere insieme la loro squadra ideale di supereroi e supercriminali DC”, ha dichiarato il vicepresidente e capo dello studio di Warner Bros. Games San Francisco, Katelynd Lavallee. “Fan del mondo DC, appassionati di RPG e giocatori che si lanciano in questo tipo di gioco per la prima volta potranno vivere un’esperienza ispirata dalla community pensata per unire i giocatori, farli competere tra di loro e permettergli di crescere insieme”.