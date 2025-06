Vienna: morta Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana precipitata dal terzo piano

È morta all’ospedale di Vienna Aurora Maniscalco, la hostess palermitana di 24 anni precipitata dal terzo piano di un palazzo nella capitale austriaca. Le sue condizioni, apparse da subito gravissime, sono peggiorate nelle ultime ore, fino al decesso avvenuto nella serata di ieri.

L’incidente è avvenuto mentre la ragazza si trovava nell’appartamento dove viveva da poco, insieme al fidanzato, un 27enne anche lui originario di Palermo. Le autorità austriache stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, secondo quanto trapela, non si esclude che possa non trattarsi di una caduta accidentale.

Il fidanzato è stato ascoltato dagli investigatori come persona informata sui fatti. Gli inquirenti stanno esaminando tutti gli elementi utili per chiarire se dietro la tragedia possa esserci un gesto volontario o una responsabilità di terzi.

I genitori della giovane sono partiti subito per Vienna e sono stati accolti dall’ambasciata italiana, che sta fornendo assistenza alla famiglia in queste ore difficili.

Aurora Maniscalco si era trasferita da poco nella capitale austriaca per motivi di lavoro, inseguendo il sogno di una carriera nel settore dell’aviazione. La notizia della sua morte ha suscitato profondo dolore nella comunità palermitana, dove era molto conosciuta e apprezzata.