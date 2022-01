Udine : 18enne muore nell'ultimo giorno stage

Era al suo ultimo giorno di stage lo studente di 18 anni morto in un incidente avvenuto in un’azienda di, in provincia di. Uno studente di 18 anni è morto a seguito di un incidente sul lavoro verificatosi nella sede di un'azienda industriale di Lauzacco (Pavia di Udine). Il giovane (che si trovava in azienda per l'ultimo giorno di un progetto di), è stato colpito da una barra metallica durante alcuni lavori di carpenteria. Prontamente soccorso dai colleghi di lavoro e poi dal 118 il ragazzo non ce l'ha fatta.

Sull’incidente è intervenuto il ministro dell’Istruzione : «Dobbiamo mettere tutto il nostro impegno, come istituzioni, a lavorare con più forza perché episodi come questo non si ripetano più». Bianchi ha poi aggiunto: «»La morte di un ragazzo di 18 anni durante una esperienza di stage provoca profondo dolore: incidenti come questo sono inaccettabili, come inaccettabile è ogni morte sul lavoro: il tirocinio deve essere una esperienza di vita».

