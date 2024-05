soundcore Presenta Boom 2 Plus con potenza aumentata e bassi potenti disponibile dal 5 giugno

Nuova Versione del Boom 2 con Audio Potenziato e Bassi Ottimizzati - soundcore, marchio audio premium di Anker Innovations, annuncia oggi il lancio del nuovo Boom 2 Plus, l'ultima aggiunta alla serie soundcore Boom. Dotato di tecnologia BassUp™ 2.0 e Active Crossover, il Boom 2 Plus offre un output audio fino a 140W, garantendo bassi profondi e suono bilanciato. Con un design robusto e portatile, completo di maniglia integrata e cinghia, il Boom 2 Plus è il compagno ideale per le avventure outdoor estive.

Prestazioni Audio Eccezionali con Bassi Potenti

soundcore ha implementato la tecnologia Active Crossover personalizzata nel Boom 2 Plus, tradizionalmente utilizzata negli speaker premium e mid-range. Questa tecnologia separa accuratamente i segnali ad alta e bassa frequenza, migliorando la chiarezza e i dettagli sonori. La tecnologia BassUp™ 2.0 potenzia la qualità del suono e l'output audio, ottimizzando le prestazioni dei bassi.

Rispetto al modello precedente, il celebre Motion Boom Plus con 80W di potenza, il Boom 2 Plus offre 100W di potenza di base, che può arrivare a 140W con BassUp attivo. I due woofer da 4,5 pollici passano da 35W a 50W ciascuno, mentre i due tweeter da 1 pollice aumentano da 15W a 20W con BassUp attivato. Inoltre, i radiatori passivi amplificano i bassi per un’esperienza audio immersiva.

Lightshow Dinamico

Il Boom 2 Plus mantiene il design iconico del soundcore Boom 2, includendo due radiatori passivi simmetrici con luci RGB che si sincronizzano con la musica. soundcore offre otto preset di effetti luminosi e la possibilità di personalizzare i colori, creando un’esperienza visiva dinamica che completa il suono potente.

Design Compatto per Avventure Outdoor

Con fino a 20 ore di riproduzione (al 50% del volume con BassUp e luci spente) e una batteria integrata da 7500 mAh/7.3V, il Boom 2 Plus è perfetto per attività all’aperto, come riunioni familiari, giornate in spiaggia e feste in piscina. La ricarica rapida da 30W permette una carica completa in tre ore e l’uscita USB da 10W mantiene i dispositivi mobili carichi. Con certificazione IPX7, il Boom 2 Plus è resistente all’acqua e può galleggiare, garantendo musica continua in qualsiasi ambiente acquatico. La maniglia ergonomica e la cinghia di trasporto rimovibile lo rendono facile da portare ovunque.

Esperienza Musicale Personalizzata

L'app soundcore (disponibile su Google Play e Apple iOS App Store) permette di personalizzare il suono con quattro preset e un potente EQ a 8 bande. Ogni banda di frequenza può essere regolata, offrendo una personalizzazione quasi infinita. Il Boom 2 Plus supporta anche PartyCast 2.0, consentendo di collegare oltre 100 altoparlanti soundcore PartyCast per amplificare l’audio durante grandi eventi. Con il pulsante TWS, è possibile collegare due Boom 2 Plus per una vera esperienza stereo, separando i canali destro e sinistro.

Disponibilità e Offerte Early Bird

Il soundcore Boom 2 Plus sarà disponibile dal 5 giugno a 199,99€ in tre colori: Phantom Black, Adventure Green ed Explorer Blue, sia su Amazon che sul sito ufficiale soundcore.

Iscrivendosi su eu.soundcore.com, dal 30 maggio al 5 giugno, i clienti possono accedere a due offerte esclusive early bird:

- soundcore Boom 2 Plus + Motion 100 a 199,99€

- Due soundcore Boom 2 Plus a soli 159,99€

Per maggiori informazioni e per iscriversi alle offerte, visitare eu.soundcore.com.