Triplice omicidio in Burundi, arrestato a Parma un uomo per l'uccisione di tre suore

Arrestato a Parma Guillaume Harushimana per il triplice omicidio di tre suore in Burundi nel 2014, uccise durante due assalti alla missione. Le indagini hanno ricostruito il ruolo della polizia segreta e un piano preparato nei dettagli.

I carabinieri di Parma hanno fermato Guillaume Harushimana, 50 anni, accusato di aver preso parte al massacro di tre religiose italiane avvenuto in Burundi nel settembre 2014. L’ordinanza di custodia cautelare è stata disposta dal giudice su richiesta della Procura parmense.

Le vittime erano le missionarie saveriane suor Olga Raschietti, 83 anni, suor Lucia Pulici, 75, e suor Bernardetta Boggian, 79. Le tre donne furono aggredite nella loro casa a Bujumbura tra il 7 e l’8 settembre, in due azioni ravvicinate che lasciarono segni di violenza estrema sui corpi.

Secondo gli inquirenti, dietro l’operazione ci sarebbe un ambiente legato alla polizia segreta del Burundi. Il procuratore capo Alfonso D’Avino ha parlato di un clima di intimidazione che ha accompagnato l’intera vicenda sin dall’inizio delle indagini.

Harushimana, originario del Burundi ma residente da anni a Parma, sarebbe stato vicino al generale Adolphe Nshimirimana, indicato come possibile mandante. Gli investigatori ritengono che l’azione sia stata organizzata con precisione e coperture interne.

La sequenza degli omicidi è stata ricostruita nel dettaglio: le prime due suore furono uccise mentre si trovavano nella missione. La terza, suor Bernardetta, era uscita per accogliere altre religiose all’aeroporto. Al rientro, durante la notte, venne a sua volta assassinata.

Chi ha agito, secondo quanto emerso, sarebbe rimasto nascosto nell’edificio per ore, approfittando anche della presenza di agenti all’esterno. Dopo l’ultimo delitto, i responsabili si sarebbero allontanati indossando divise da poliziotti, probabilmente fornite dagli stessi apparati locali.