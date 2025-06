Sinner-Bublik Roland Garros 2025: orario, precedenti e diretta TV streaming

Il Roland Garros 2025 si infiamma con la sfida tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, in programma oggi, mercoledì 4 giugno. L’azzurro, reduce da una vittoria convincente su Rublev, punta a conquistare un posto in semifinale, dove lo aspetta il vincitore del match tra Djokovic e Zverev. Scopri orari e dove seguire la diretta!

Jannik Sinner torna protagonista al Roland Garros 2025. Oggi, mercoledì 4 giugno, l’azzurro sfida Alexander Bublik nei quarti di finale del torneo parigino. In palio c’è l’accesso alla semifinale, dove ad attendere ci sarà il vincente tra Novak Djokovic e Alexander Zverev.

Sinner arriva a questo appuntamento dopo aver superato in modo netto Andrey Rublev agli ottavi. Percorso più sorprendente, invece, per Bublik, che ha eliminato l’inglese Jack Draper. Il match promette spettacolo e grande intensità.

L’incontro tra Sinner e Bublik è in programma oggi come terza partita sul campo centrale Philippe Chatrier. L’inizio è previsto indicativamente non prima delle ore 13:30, dopo le sfide Keys-Gauff e Andreeva-Boisson.

Nei precedenti ufficiali, Sinner conduce con un bilancio di 3 vittorie a 1. L’ultimo incrocio risale al 2023 sull’erba di Halle, dove Bublik ha vinto a causa del ritiro dell’azzurro.

La partita sarà visibile in diretta TV sui canali Eurosport, inclusi nei pacchetti di abbonamento Sky. Sarà inoltre disponibile in streaming su Sky Go, NOW, Dazn, Timvision e Discovery+, offrendo diverse opzioni per seguire il match in mobilità.