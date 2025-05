Gp Imola, Piastri in pole position: fuori Leclerc e Hamilton, disastro Ferrari

Oscar Piastri conquista la pole position nel Gp di Imola, firmando un eccezionale 1:14.670 al volante della McLaren. L’australiano beffa Max Verstappen, secondo con 1:14.704 sulla Red Bull, mentre il terzo miglior tempo è di George Russell su Mercedes, con 1:14.807.

Eliminati Leclerc e Hamilton in Q2: male anche Antonelli

Clamoroso flop per la Ferrari e la Mercedes nel Gran Premio di casa. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si fermano in Q2, con rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo tempo. Brutta prestazione anche per Kimi Antonelli: il giovane bolognese della Mercedes non va oltre il tredicesimo crono.

Di seguito la griglia di partenza completa del Gp di Imola: