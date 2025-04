Incendio in hotel a Calcutta: almeno 15 morti e 13 feriti, tra le vittime due bambini

Incendio in hotel a Calcutta: almeno 15 morti e 13 feriti, tra le vittime due bambini

Almeno 15 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite in un violento incendio divampato all’interno del Rituraj Hotel nel centro di Calcutta, in India. Secondo quanto riportato dal quotidiano indiano The Telegraph, l’incendio è scoppiato intorno alle 20:15 ora locale, quando all'interno della struttura si trovavano almeno 88 persone.

Tra le vittime ci sono anche una donna e due bambini. Diverse persone sono state tratte in salvo dai soccorritori, come riferito dal commissario della Polizia di Calcutta, Manoj Kumar Verma, citato dall’agenzia Ani. Le cause del rogo non sono ancora state chiarite. Il primo ministro Narendra Modi, in un messaggio pubblicato su X, ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime, augurando una pronta guarigione ai feriti e annunciando risarcimenti per chi è stato colpito dalla tragedia.

