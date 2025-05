Antonio Omar Dridi: Italiano ucciso in Ucraina mentre combatteva al fianco delle forze di Kiev

Antonio Omar Dridi: Italiano ucciso in Ucraina mentre combatteva al fianco delle forze di Kiev

Antonio Omar Dridi, volontario italiano ucciso in Ucraina mentre combatteva al fianco delle forze di Kiev. La notizia è stata diffusa dall’associazione Memorial - Volontari internazionali per l’Ucraina, che ha confermato la sua morte in battaglia. Un esempio di impegno e solidarietà internazionale in tempi difficili.

Un cittadino italiano è stato ucciso in Ucraina mentre combatteva al fianco delle forze ucraine. A renderlo noto è l’associazione Memorial - Volontari internazionali per l’Ucraina, che ha diffuso la notizia attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. Antonio Omar Dridi morto in battaglia Secondo quanto riportato, la vittima è Antonio Omar Dridi, volontario italiano che aveva scelto di unirsi alle forze di Kiev nel conflitto in corso. L’associazione scrive: “Il nostro amato fratello italiano Antonio Omar Dridi, che aveva prestato servizio in Ucraina come volontario, è morto sul campo di battaglia”. Nel messaggio, l’organizzazione invita a “onorarlo affinché non venga dimenticato”, chiedendo supporto per ricordare il sacrificio compiuto dal giovane. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla data o le circostanze precise della morte, ma la notizia ha già suscitato numerose reazioni e messaggi di cordoglio sui social.

