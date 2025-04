Putin accelera in Ucraina: attacchi su Kharkiv e Sumy, Kiev denuncia soldati cinesi tra le truppe russe

La Russia intensifica l'offensiva in Ucraina puntando a una svolta militare decisiva, mentre la possibilità di una tregua appare ancora lontana. Le truppe russe stanno concentrando gli attacchi nelle regioni nordorientali di Sumy e Kharkiv, con l’obiettivo dichiarato di creare una zona cuscinetto al confine. Il capo di stato maggiore ucraino, generale Oleksandr Syrskyi, conferma che l’avanzata russa è in corso da quasi una settimana, con un raddoppio delle operazioni in quelle aree.

Secondo fonti di Kiev, Mosca punta a rafforzare la propria posizione in vista di eventuali trattative future, soprattutto nel caso di un incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, che rimane sullo sfondo mentre gli Stati Uniti sono attualmente concentrati su questioni commerciali. Il presidente americano ha dichiarato che "prima o poi" vedrà Putin, ma nel frattempo ha definito i bombardamenti russi come "folli".

La Russia ha ormai ripreso il controllo della regione di Kursk, persa temporaneamente lo scorso anno, e considera annesse le regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, sebbene non le controlli completamente. L'Ucraina resiste alla cessione dei propri territori, ma teme di dover fare concessioni su Kharkiv e Sumy per evitare ulteriori perdite.

In parallelo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato la presenza di cittadini cinesi aggregati alle forze russe nel Donetsk. Due soldati cinesi sarebbero stati catturati e, secondo Zelensky, Pechino sarebbe a conoscenza della partecipazione di almeno 155 connazionali al conflitto. Kiev interpreta questo coinvolgimento come un segnale della volontà di Mosca di prolungare il conflitto e chiede una reazione da parte di Washington.

La Cina, al centro di tensioni commerciali con Trump, ha respinto le accuse definite "senza fondamento". Il portavoce del ministero degli Esteri, Lin Jian, ha ribadito che la posizione cinese sulla crisi ucraina è "chiara e inequivocabile" e gode di un ampio consenso internazionale.

