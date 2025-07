Sinner-Nardi oggi a Wimbledon: orario, precedenti e diretta TV del primo turno

Oggi a Wimbledon 2025, Jannik Sinner fa il suo atteso debutto contro Luca Nardi, un match che promette emozioni e spettacolo. Dopo la difficile sconfitta a Halle, il numero uno del mondo cerca riscatto in un torneo prestigioso come Wimbledon. Il duello si svolgerà sul campo Centrale dell’All England Club, con inizio previsto alle ore 14:00, offrendo agli appassionati italiani una sfida da non perdere. Scopri tutti i dettagli, orari e come seguirla in diretta TV.