League of Legends: Wild Rift - Patch 4.1 Preview

La patch 4.1 di League of Legends: Wild Rift introduce due nuovi campioni e modifiche ai tank, oltre ad aspetti ed eventi inediti.

CAMPIONI

Urgot, il dreadnought, è un mostruoso connubio tra uomo e macchina che schiaccia i deboli in corsia superiore con un mix di vetusta tecnologia zaunita e cara vecchia forza bruta

Twitch, il ratto della peste, è un tiratore con attacchi che applicano veleno a ogni colpo e con la capacità di mimetizzarsi diventando super furtivo. Con Twitch al vostro fianco, i nemici cadranno prima ancora di poter dire "Cheese!"









GAMEPLAY (OGGETTI)



Nell'ultima patch abbiamo aggiornato alcuni oggetti per migliorare l'esperienza dei tank. Proseguendo su quella scia, introduciamo delle nuovissime opzioni che cambieranno l'approccio al ruolo e le decisioni da prendere. Inoltre, apportiamo qualche modifica ad alcuni oggetti esistenti.

Coppia d'amaranto fornisce cariche di perseveranza mentre il possessore è in combattimento con campioni nemici. Al massimo delle cariche, le dimensioni aumentano insieme a tenacia, armatura e resistenza magica. I bonus rimangono finché non si esce dal combattimento. Coppia d'amaranto è un'aggiunta da fine partita che fornisce potere in modo simile al Copricapo di Rabadon per i tank

Cappa della dodicesima ora rappresenta una via di salvezza quando si subiscono molti danni. Se la salute del possessore scende sotto una certa soglia, si cura per parte della propria salute bonus e guadagna velocità di movimento e resistenza al rallentamento. È un'ottima scelta per i campioni che puntano sulla robustezza per proteggere la squadra, come Sion o Singed, e con quest'oggetto potranno creare più efficacemente spazio per i propri carry

Corona rovente è un nuovo oggetto con danni da ustione: gli attacchi o le abilità del possessore bruciano i bersagli per qualche secondo, infliggendo danni in base alla salute massima del nemico. Inoltre, l'effetto può cumularsi con quello di Mantello del Sole, raddoppiando i danni delle fiamme

Maschera dell'abisso diventa adatta a più di un solo campione (ovvero Amumu) tramite dei ritocchi alla sua passiva. Ora quando il possessore subisce danni magici, ne conserva una parte, e quando immobilizza un nemico i danni conservati esplodono infliggendo danni magici in una piccola area

Anche Forza della natura ha una nuova passiva. A partire da questa patch, subire danni da abilità fornisce cariche di Risolutezza. Arrivati al massimo delle cariche, il possessore ottiene velocità di movimento e riduce tutti i danni magici subiti. Infliggendo danni ai campioni nemici la durata delle cariche si ripristina, permettendo di resistere più a lungo negli scontri

Infine, Corazza spinata, Mantello del Sole e Corpetto di roviricevono piccole modifiche alle statistiche. Le cifre esatte saranno riportate nelle note sulla patch

MIGLIORAMENTI ALLA FRUIBILITÀ

Nella patch 4.1 cambiamo il sistema dei livelli dell'account. Il livello 40 in Wild Rift è pensato per essere un traguardo importante e, dato che nell'ultimo anno moltissimi dei nostri giocatori l'hanno raggiunto, volevamo fornirvi altri modi per rendere soddisfacente il vostro impegno nel gioco.

Ora, al raggiungimento del livello 40, i giocatori sbloccheranno un sistema di "prestigio" i cui livelli aggiuntivi forniscono "stelle" mostrate nel profilo e in altre aree visibili. Le stelle ottenute testimoniano la crescita del giocatore man mano che guadagna livelli. In futuro ci occuperemo di aggiungere ulteriori ricompense a questo sistema.

CLASSIFICATE

La stagione classificata 9 è qui! Questa volta esploreremo nuovi mari assieme a Twisted Fate Flotta Gloriosa. Con un numero immenso di navi e idee folli a sua disposizione, questo capitano è già sulla via della grandezza. Per cui, levate le ancore! Salpate nelle classificate per ottenerlo nella schermata Ricompense stagione e non dimenticate che potete trovare anche il suo potenziamento arma nel negozio classificato.

Abbiamo preparato delle modifiche anche per i livelli più alti delle classificate. A partire da questa stagione, per la promozione a Grandmaster saranno necessari 40 marchi. Ciò significa che il numero di marchi richiesto per rimanere in quel livello resterà lo stesso per tutta la stagione, invece di variare in base alla percentuale dei migliori giocatori in un server.

Inoltre, la promozione a Challenger ora richiede almeno60 marchi, invece dei 40 delle passate stagioni. Come sempre, per raggiungere questolivello i giocatori dovranno essere tra i migliori del proprio server.

WILD PASS

Nel Wild Pass stagione 9 fa il suo ingresso una nuova eroina pronta a salvare il mondo... o a sfasciarlo. Vi Supereroina comparirà alla fine del Wild Pass con tanto di guanti fiammeggianti e un'intrigante identità segreta. Se cercate un look ancora più tosto, non fatevi sfuggire il suo aspetto asceso nell'emporio Wild Pass.

EVENTI

Nella patch 4.1 vedrete questi eventi:

Quiz di Urgot: completate le missioni per sbloccare le domande del quiz e dimostrare quanto conoscete Runeterra

Trucchetto caotico: un evento totalmente folle in cui Jinx vi "aiuterà" ad affrontare una strana sfida piena di missioni ostiche

Imboscata di Twitch: un piacevole evento iniziale per i giocatori vecchi e nuovi di Twitch

ASPETTI

Morgana NOVA

Lee Sin NOVA

Lucian NOVA

Nasus NOVA

Riven NOVA

Urgot Mezzogiorno di Fuoco

Ezreal Arcade

Brand Boss da Battaglia

Gallio

Veigar Boss Finale

Lux Cosmica

Lux Oscurità Cosmica

Twitch Squadra Omega

Karma Portatrice dell'Alba

Yone Portatore dell'Alba

Lillia Portatrice della Notte

