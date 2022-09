League of Legends: Wild Rift - patch 3.4 Picco di potere

Festeggiate l’anniversario di League of Legends: Wild Rift nella patch 3.4, Picco di potere





Oggi Riot Games ha mostrato un'anteprima di tutti i contenuti in arrivo con la patch 3.4 di League of Legends: Wild Rift, Picco di potere.

CAMPIONI

Gwen, la Sacra ricamatrice, è in viaggio verso la corsia superiore e vuole solo godersi la vita. Anche se corre con le forbici in mano...

Yone, l'imperituro, torna dal regno degli spiriti come campione da mischia in corsia centrale e superiore.

Vex, l'Ombramante, si trascina sbuffando in corsia centrale. Armata del potere dell'ansia e della sua amica Ombra, Vex è una combinazione yordle di noia, tristezza e sarcasmo.

Warwick, la furia scatenata di Zaun, è un temibile campione da mischia in giungla che eccelle nel braccare prede con poca salute su tutta la mappa.

OGGETTI E INCANTAMENTI

Potenziamo il sistema di oggetti da potere magico con modifiche a elementi come Tormento di Liandry e nuove aggiunte come Spirito cosmico. Inoltre, vi presentiamo due nuovi oggetti iniziali da supporto, Falce spettrale e Scudo reliquia, ciascuno votato principalmente alle capacità offensive e difensive. Entrambi forniscono fino a tre cariche che potete usare per mettere pressione in corsia e ottenere oro extra... se avete alleati vicini! Insieme a questi oggetti, introduciamo e potenziamo alcuni incantamenti di supporto.

Sagomalanda: fornisce rubavita globale e, durante i combattimenti contro i campioni, conferisce una carica. Ogni carica aumenta i danni inflitti e una volta raggiunto il massimo delle cariche, i danni bonus diventano danni puri.

Zanna del serpente: un oggetto arrivato direttamente da LoL per PC come risorsa per assassini da attacco fisico anti-scudo. Funziona esattamente come la sua controparte su PC, quindi è più efficace per i campioni da mischia e riduce sia gli scudi attuali che quelli futuri per un breve periodo dopo che il suo utilizzatore colpisce un campione nemico.

Mandato imperiale: simile alla versione su PC, offre danni bonus e marchia i campioni nemici che vengono rallentati o immobilizzati. Gli alleati possono poi consumare questi marchi per infliggere danni aggiuntivi e ottenere velocità di movimento.

Spirito cosmico: le abilità attive e gli attacchi potenziati conferiscono velocità abilità e di movimento dopo aver inflitto danni a un campione nemico. La velocità di movimento decade nel tempo. Anche l'altra passiva di Spirito cosmico, Iperguida, fornisce velocità di movimento.

Scudo reliquia: ottenete oro da questo oggetto per trasformarlo in Brocchiero di Targon. Mentre siete vicini a un campione alleato, abilità e attacchi consumano una carica per giustiziare i minion con meno di una certa percentuale di salute massima. Uccidere un minion conferisce a voi e al vostro alleato una percentuale dell'oro per l'uccisione e vi cura. Questi effetti si ricaricano.

Falce spettrale: ottenete attacco fisico o potere magico (adattivi). Mentre siete vicini a un campione alleato, le abilità con danni e gli attacchi contro campioni o strutture conferiscono oro. Questi effetti si ricaricano ogni secondo. Ottenete oro da questo oggetto per trasformarlo in Mezzaluna mietitrice.

Incanto Meteora: illumina un'area e poi evoca una meteora che infligge una percentuale della salute massima di ogni nemico come danni magici.

Incanto Protezione: aumenta la potenza della vostra prossima abilità di guarigione o scudo. Non influenza guarigioni o scudi forniti da oggetti o rune.

MODALITÀ DUELLO

Stiamo sperimentando una nuova modalità di gioco 1 contro 1 mai vista in Wild Rift! Mettetevi in coda per darvele di santa ragione nell'Abisso ululante contro un solo avversario in PvP.

CLASSIFICATE

Qualunque sia il vostro livello, speriamo che la stagione vi stia andando bene e che siate emozionati per l'imminente scalata della Stagione 7!

Stiamo tenendo d'occhio la Coda leggendaria e abbiamo qualche aggiornamento fatto apposta per voi. I giocatori ai livelli competitivi più alti vogliono essere certi che i compagni usino i campioni che conoscono meglio, quindi aggiungiamo un paletto a questa coda basato sul punteggio di maestria. Potrete scegliere solo i campioni con cui avete una maestria sufficientemente elevata. Se volete giocare con un nuovo campione, dovrete prima fare esperienza in un'altra coda.

Infine, anche se manca ancora un po' di tempo, la nuova stagione porta un nuovo campione glorioso da sbloccare! È il simbolo del narcisismo... o dell'ossessione? Draven Glorioso Cremisi arriva a scombussolare la Stagione 7. Affrontate le classificate per ottenerlo nella schermata Ricompense stagione da ottobre.

WILD PASS

I progressi e il riscatto delle ricompense del Wild Pass hanno subito dei cambiamenti.

La sezione "Ricompense bonus" ora è "Emporio Wild Pass". La progressione dal livello 51 al 75 passa da un tracciato lineare a un punto di scambio dove potete riscattare i premi nell'ordine che volete. Riscattatene abbastanza per avere un potenziamento aspetto da Wild Pass potenziato.

Inoltre, introduciamo due nuovi modi per ottenere esperienza. Tutti i giocatori avranno un set di missioni semplici e ripetibili negli incontri, che offriranno un flusso continuo di esperienza Wild Pass. Queste missioni hanno un limite e si azzerano settimanalmente, dando ai giocatori un motivo in più per tornare a giocare.

Chi acquista il Pass Élite troverà nuove missioni stagionali con cui ottenere tutte le ricompense desiderate nell'emporio Wild Pass.

Infine, acquistando il Wild Pass Élite riceverete un nuovo Forziere aspetto casuale al livello 1, ma invece di ottenere un aspetto qualsiasi potete restringere il campo a un'unica corsia: singola, centrale, giungla, doppia o supporto!

E ora, il momento che tutti aspettavate. Preparatevi a sventare i piani dei supercattivi con il Wild Pass di questa stagione! Jayce Supereroe è pronto a volare oltre i grattacieli e negli scontri a squadre. Sbloccatelo raggiungendo il livello 50 del vostro Wild Pass. Giocate incontri per ottenere il suo aspetto Supereroe Asceso e riscattatelo nell'emporio Wild Pass!

EVENTI

Abbiamo parecchi eventi in programma per questa patch, a partire dall'Avvento di Yone. Accoglieremo lo spadaccino spirituale sulla Landa con nuove missioni e ricompense.

Dopodiché ci aspetta un ottobre ricco d'azione, a partire da una battaglia mortale tra maestri lottatori. Per l'onore e il trionfo, schieratevi e partecipate a un epico torneo di arti marziali nell'evento Celle Supreme. In questo idle game potrete addestrare il vostro lottatore in modo che possa competere nel torneo e aiutarvi a guadagnare ricompense anche se non potrete entrare in coda tutti i giorni.

Proprio come gli atleti del torneo, anche noi ci siamo allenati studiando le vie della Landa in questi ultimi anni. Usando ciò che abbiamo imparato, vogliamo festeggiare tutti voi regalandovi premi gratuiti durante la nostra Festa Picco di potere! Abbiamo apprezzato i vostri feedback, i vostri furti pazzeschi con Punizione, le sfide 1 contro 5, gli assalti con Mundo e la dedizione e la passione dimostrata per Wild Rift in questi due anni. Grazie per essere dei nostri in questo folle viaggio.

Dulcis in fundo, fate largo alla parata per Vex... cioè, all'evento Bingo Strega Vex. Divertitevi a giocare a bingo per accogliere la yordle più musona in Wild Rift con la cosa che più adora: i sorrisi.

ASPETTI

Gwen Ritmo Spaziale

Strega Vex

Strega Morgana

Strega Miss Fortune

Kennen Celle Supreme

Sett Celle Supreme

Zed Celle Supreme

Draven Glorioso Cremisi (ricompensa Stagione classificata 7)

Jayce Supereroe e Jayce Supereroe Asceso (Wild Pass)

Warwick Dio Antico

Yone Rosa di cristallo

