Palio di Siena oggi 2 luglio 2025: le 10 contrade in gara, fantini protagonisti e dove seguirlo in diretta

Il Palio di Siena 2025 torna a infiammare la Piazza del Campo, con dieci contrade pronte a sfidarsi in un’atmosfera carica di tradizione e adrenalina. Oggi, 2 luglio, i fantini protagonisti daranno il massimo per conquistare il drappo e il cuore dei tifosi. Segui tutto in diretta su La7 e streaming, vivendo dall’interno questa storica corsa che unisce passione, rivalità e storia. Pronti a tifare?