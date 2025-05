Chi è Cristina Plevani: a Verissimo prima dell'Isola dei Famosi, il ritorno della prima vincitrice del Grande Fratello

Cristina Plevani sarà ospite oggi, domenica 4 maggio, a Verissimo, poco prima della partenza per L’Isola dei Famosi, dove sarà tra i nuovi concorrenti del reality condotto da Veronica Gentili. Dopo un lungo periodo lontano dal piccolo schermo, la 52enne è pronta a tornare sotto i riflettori.

Volto noto della TV italiana, Cristina ha esordito nel 2000 vincendo la prima edizione del Grande Fratello. La sua popolarità l’ha portata a partecipare a diversi programmi Mediaset, come Buona Domenica, a condurre la rubrica Tutto questo è Beautiful e a lavorare come inviata di Verissimo al Festival di Sanremo. Nel 2004 è stata tronista a Uomini e Donne.

Fuori dal mondo televisivo, Cristina è istruttrice di nuoto, fitness e hydro bike nella provincia di Brescia. In passato ha anche lavorato come bagnina e cassiera. Appassionata di kick boxing e sport acquatici, è rimasta nel cuore del pubblico anche per il breve flirt con Pietro Taricone durante il Grande Fratello, prima della tragica scomparsa dell’attore nel 2010.

Nel video di presentazione per L’Isola dei Famosi, Cristina ha dichiarato: “Parto un po’ per incoscienza, un po’ perché dopo 25 anni rimettersi in gioco è anche divertente.” La concorrente ha ammesso di non temere troppo la fame, ma piuttosto il freddo notturno e soprattutto i ragni, essendo aracnofobica. Prima di volare verso la nuova avventura, ha confidato: “Credo che mangerò una pizza.”

