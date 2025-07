Isola dei Famosi 2025, attimi di panico in finale: Loredana Cannata intrappolata sott'acqua durante la prova

Momenti di pura tensione hanno sconvolto la finale dell’Isola dei Famosi 2025, quando Loredana Cannata si è trovata intrappolata sott’acqua durante una prova di resistenza. La concorrente, impegnata in un’impervia sfida in apnea, ha rischiato grosso nel tentativo di risalire in superficie. Un episodio che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, dimostrando quanto questa edizione sia ricca di emozioni… e imprevisti.

Momenti di forte tensione durante la finale dell’Isola dei Famosi 2025, quando Loredana Cannata ha rischiato grosso durante una prova di resistenza subacquea. La concorrente, impegnata in una sfida in apnea all’interno di una gabbia sommersa, avrebbe dovuto restare sott’acqua per un minuto e mezzo.

Durante il tentativo di risalire in superficie, i capelli dell’attrice si sono impigliati in una delle sbarre della struttura, impedendole di emergere. L’inquadratura è stata prontamente tagliata dalla regia, mentre la conduttrice Veronica Gentili ha lanciato l’allarme: “Intervenite subito”.

Una volta in salvo, Cannata ha raccontato l’accaduto con evidente emozione: “Ho pensato di non farcela. Mi sono spaventata tantissimo, ho provato a strapparmi i capelli per liberarmi. Non riuscivo a uscire dall’acqua e ad arrivare all’aria”.

La conduttrice ha poi commentato quanto accaduto: “Ho perso dieci anni di vita, ci siamo spaventati tutti. Fortunatamente lo staff è intervenuto tempestivamente”.

L’incidente si è concluso senza conseguenze gravi, ma ha segnato uno dei momenti più drammatici della finale dell’Isola dei Famosi 2025, lasciando pubblico e presenti con il fiato sospeso.