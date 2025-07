Isola dei Famosi 2025, finale oggi su Canale 5: chi vincerà tra Cristina, Teresanna, Jey e gli altri?

attesa finale dell’Isola dei Famosi 2025 promette emozioni e sorprese. Oggi, mercoledì 2 luglio, su Canale 5, scopriremo chi tra Cristina, Teresanna, Jey e gli altri vincerà questa avventura incredibile. Con Veronica Gentili alla conduzione e Simona Ventura come opinionista, sarà una serata all’insegna del suspense. Pronti a vivere l’ultima sfida? La risposta definitiva si svelerà questa sera, lasciandoci senza fiato.

L’attesa finale dell’Isola dei Famosi 2025 è arrivata. Oggi, mercoledì 2 luglio, andrà in onda l’ultimo appuntamento in prima serata su Canale 5. Alla conduzione ci sarà Veronica Gentili, affiancata dall'opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, guiderà le ultime sfide l’inviato Pierpaolo Pretelli.

A rendere ancora più speciale la puntata, la presenza in studio di tutti gli ex concorrenti. I riflettori saranno puntati sui sei finalisti: Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese, Loredana Cannata e Jey Lillo. Tra prove estreme, sorprese emozionanti e momenti ad alta tensione, la serata si preannuncia carica di colpi di scena.

I concorrenti affronteranno prove individuali pensate per metterli alla prova sia fisicamente sia mentalmente. Inoltre, ognuno vivrà momenti intensi con sorprese personali e la possibilità di vedere quanto sono cambiati dopo cinquantasei giorni di permanenza sull’isola.

Il nome del vincitore sarà deciso da una serie di televoti flash, che coinvolgeranno il pubblico da casa. La suspense è altissima: chi conquisterà il titolo di trionfatore?

Secondo le quote dei bookmaker, la favorita resta Cristina Plevani, che potrebbe tornare alla vittoria a 25 anni dal suo storico successo al Grande Fratello. Ex bagnina e oggi istruttrice di nuoto e fitness, Cristina ha conquistato di nuovo il cuore di molti telespettatori.

Subito dietro nelle preferenze c’è Teresanna Pugliese, ex volto di Uomini e Donne, attualmente in nomination. Sui social cresce l’apprezzamento per Jey Lillo, l’illusionista e content creator definito da Simona Ventura “gentile, sempre disponibile e collaborativo”.

Altri scommettono su Mario Adinolfi, personaggio divisivo ma capace di catalizzare l’attenzione. Il pubblico è chiamato a scegliere il suo vincitore: chi porterà a casa il titolo dell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi?