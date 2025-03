Bonus assunzioni under 35, firmato il decreto attuativo: ecco cosa cambia

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo che introduce un esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35, come previsto dal Decreto Coesione.

L'incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto a tempo indeterminato, personale non dirigenziale o che trasformano contratti a termine in contratti stabili. L'esonero contributivo è totale per un periodo massimo di 24 mesi, con un limite di 500 euro al mese per ciascun lavoratore. Questo limite sale a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Requisiti per i lavoratori

I giovani assunti devono avere meno di 35 anni e non devono aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato. È ammessa l'assunzione di chi ha avuto un contratto di apprendistato non trasformato in rapporto stabile.

L'esonero è riservato ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. Inoltre, l'incentivo non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef e prorogata fino al 2027.

Copertura finanziaria e autorizzazione europea

Per questa misura sono stati stanziati 1,429 miliardi di euro nell'ambito del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. L'efficacia dell'esonero era subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, ottenuta il 31 gennaio 2025. Il decreto è ora al vaglio degli organi di controllo competenti.

Nuove Misure del Governo Meloni: Bonus e Sconti su bollette luce e gas per famiglie e imprese - Il governo italiano ha approvato un pacchetto di misure del valore di circa 3 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese a far fronte ai crescenti costi dell'energia. Il provvedimento, annunciato dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, prevede interventi "urgenti in favore di famiglie e imprese" per "agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas".

Bonus animali, Detrazione fiscale per spese veterinarie 2025: requisiti e modalità di accesso - Anche per il 2025, i proprietari di animali domestici possono beneficiare di una detrazione fiscale del 19% sull'IRPEF per le spese veterinarie sostenute. Questa misura mira a supportare economicamente chi si prende cura degli animali da compagnia e a promuovere il loro benessere.

GTA Online; traffico d'armi e bonus per i bunker - Inoltre, ottieni GTA$ e RP doppi nelle gare per veicoli speciali, continuano i festeggiamenti per il carnevale e altroEsci dalla sicurezza del tuo bunker ed entra in azione con le missioni di vendita del bunker, che ora forniscono GTA$ e RP doppi. Gli abbonati a GTA+ possono incassare ancora di più, ottenendo GTA$ e RP quadrupli fino al 3 marzo.