Spettacolari Roll Cloud avvistate in Portogallo: cosa sono le rare nubi a rotolo

Sulle coste del Portogallo hanno fatto la loro spettacolare apparizione le rare e affascinanti Roll Cloud, o nubi a rotolo. Questi fenomeni atmosferici, sorprendenti per la loro forma cilindrica e il movimento ondulatorio, hanno catturato l’attenzione di residenti e meteorologi lungo l’oceano Atlantico tra Porto e Lisbona. Ma cosa sono esattamente queste misteriose nubi e come si formano? Scopriamolo insieme.

Le Roll Cloud sono nubi orizzontali dalla forma cilindrica, che si sviluppano isolate rispetto ad altri sistemi nuvolosi. A differenza delle comuni nubi temporalesche, non sono collegate direttamente a un fronte ma si formano grazie a specifiche condizioni atmosferiche che includono l’incontro tra aria calda e aria fredda, solitamente in presenza di brezze marine o linee di instabilità.

Queste nubi possono estendersi per decine di chilometri, restando relativamente basse rispetto al suolo e rotolando su sé stesse, da cui il nome. Sono spesso associate a venti intensi e a improvvisi cambiamenti di pressione, ma non portano necessariamente pioggia o temporali.

Il fenomeno osservato in Portogallo ha mostrato nubi compatte e perfettamente cilindriche, muoversi lentamente sopra la costa. Le immagini catturate e condivise sui social mostrano scenari suggestivi, con le nubi che sembrano onde solide sospese nel cielo.

Le Roll Cloud appartengono alla categoria delle nubi arcus, insieme alle shelf cloud, con cui vengono spesso confuse. Tuttavia, a differenza delle shelf cloud che si presentano come un’estensione di un sistema temporalesco, le roll cloud sono indipendenti e più rare.

Avvistamenti come quello portoghese non sono frequenti in Europa, ma sono più comuni in zone come l’Australia, dove le celebre “Morning Glory Cloud” è un esempio emblematico di questo tipo di nube. Le condizioni climatiche lungo la costa atlantica portoghese, nei mesi primaverili, possono occasionalmente generare eventi simili.