I TV roll-up LG sono disponibili per il preordine

LG è orgogliosa di annunciare la vendita della sua TV OLED arrotolabile in diversi paesi.... compresa l'Italia!

Al CES 2018, LG fece scalpore presentando la sua TV arrotolabile, chiamata LG Signature OLED R: uno schermo OLED 4K da 65 pollici in grado di ritrarsi completamente nella sua base, arrotolandosi letteralmente, quando non è in uso.



Quasi tre anni dopo, questa televisione è stata finalmente messa in vendita, in edizione limitata, in Corea del Sud. Se all'inizio del 2019 fu annunciato un prezzo di 20.000 euro, il conto è cresciuto un bel po' da allora. Infatti, LG ha annunciato un prezzo al dettaglio di circa $ 87.000 o € 73.650. Alla fine dello scorso anno, LG ha aperto gli ordini per la sua TV OLED arrotolabile in Corea del Sud… ad un prezzo di poco superiore ai 70.000 € .



Oggi, l'LG Signature OLED R si apre ad altri orizzonti. compresa l'Italia!Così, sin da ora, è possibile andare sul sito web dedicato per scoprire le origini di questo modello atipico, ma anche per effettuare un ordine.



Ricorda che questo è uno schermo OLED 4K da 65", in grado di ritrarsi completamente nella sua base arrotolandosi letteralmente quando non è in uso. La TV di LG offre trediverse modalità di visualizzazione, ovvero Full View, Line View e Zero View (completamente schermo arrotolato).LG spiega: "Ogni TV roll-up è realizzata su ordinazione dai professionisti piùesperti della fabbrica sudcoreana di LG, assemblata con meticolosità e attenzione ai dettaglidegna di un artigiano" .

Altre News per: rollsonodisponibilipreordine