Juventus, colpo Jonathan David: accordo raggiunto con l'attaccante ex Lille

Juventus, colpo Jonathan David: accordo raggiunto con l'attaccante ex Lille

La Juventus dà il via al mercato con un colpo di grande impatto: è fatta per Jonathan David, talento canadese classe 2000 ex Lille. L’accordo, raggiunto nelle ultime ore e confermato da Sky Sport, prevede il suo trasferimento a parametro zero, portando entusiasmo e nuove speranze in casa bianconera. Con questa mossa strategica, la Juve punta a rinforzare il reparto offensivo e a rilanciarsi in campionato. La sua avventura torinese sta per cominciare.