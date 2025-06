Juventus in pole per Jonathan David: pressing sul sì dell'attaccante, ostacolo commissioni

La Juventus accelera i contatti per portare a Torino Jonathan David. L’attaccante canadese si libererà a parametro zero dal Lille il prossimo 30 giugno e il club bianconero vuole chiudere l’operazione prima che la concorrenza aumenti ulteriormente. Dopo una stagione da 25 gol, il profilo di David è tra i più ambiti sul mercato e anche Inter e Napoli si sono mosse, così come diversi club di Premier League.

La novità decisiva è la posizione dello stesso David, che ha espresso chiaramente la sua preferenza per la Juventus. Il giocatore sta spingendo con il proprio entourage affinché vengano abbassate le richieste economiche, considerate troppo alte dalla dirigenza bianconera. Gli agenti chiedono infatti una commissione di circa 15 milioni di euro, ritenuta eccessiva per una trattativa a parametro zero.

A trattare in prima persona è sceso in campo il nuovo direttore generale Damien Comolli, forte di contatti consolidati in Francia. Il suo obiettivo è quello di sbloccare la situazione e portare David a vestire la maglia bianconera nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda l’ingaggio, l’attaccante classe 2000 ha avanzato una richiesta da sei milioni di euro netti a stagione. Una cifra impegnativa ma sostenibile per le casse juventine, soprattutto alla luce del confronto con lo stipendio di Dusan Vlahovic, che arriva a 12 milioni annui.

La Juventus resta dunque in vantaggio nella corsa a uno dei parametri zero più interessanti di questo calciomercato estivo. Il nodo principale da sciogliere resta quello legato alle commissioni, ma la volontà del giocatore potrebbe rivelarsi decisiva per la buona riuscita dell’operazione.