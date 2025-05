Finale Pechino Express 2025 stasera su Sky: chi vincerà tra Complici, Estetici e Medagliati?

Va in onda oggi, giovedì 8 maggio, in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now, la finale di Pechino Express 2025. Dopo un percorso di oltre seimila chilometri tra Filippine, Thailandia e Nepal, si conclude l’edizione intitolata Fino al tetto del mondo. In gara restano tre coppie: i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, e i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi.

Guidati da Costantino della Gherardesca con l’inviato speciale Fru, i finalisti hanno superato prove estreme tra natura, cultura e tradizioni. I Complici, legati da trent’anni nella vita e nel lavoro, hanno mostrato grinta e sintonia. Gli Estetici, amici affiatati, si sono distinti per ironia e costanza, mantenendo un rendimento alto. I Medagliati, leggende dello sport italiano, hanno affrontato la gara con spirito competitivo e solidarietà, confermandosi tra i favoriti.

La finale parte dalla Skywalk Tower di Katmandu: dopo un primo traguardo intermedio che sancirà un’eliminazione, si arriverà al momento decisivo con la proclamazione della coppia vincitrice. Chi conquisterà il traguardo finale tra Complici, Estetici e Medagliati nella tappa conclusiva in Nepal?

