Real Madrid-Juventus, ottavi del Mondiale per Club: orario, formazioni e diretta tv

La Juventus si prepara a sfidare il Real Madrid negli ottavi del Mondiale per Club, un match che promette emozioni e adrenalina. Con Tudor alla guida e il sogno di proseguire il cammino, i bianconeri affronteranno i Blancos di Xabi Alonso in una sfida cruciale. Dopo una battuta d’arresto contro il City, la squadra torinese cerca riscatto e consacrazione internazionale. Scopri orario, formazioni e come seguire la diretta tv di questa sfida imperdibile.

La Juventus torna in campo per gli ottavi di finale del Mondiale per Club e sfida il Real Madrid in un match ad alta tensione. Oggi, martedì 1 luglio, i bianconeri allenati da Igor Tudor affronteranno i Blancos guidati da Xabi Alonso, con in palio l’accesso ai quarti.

La squadra torinese arriva alla sfida dopo la pesante sconfitta per 5-2 contro il Manchester City nell’ultima giornata della fase a gironi. Il Real Madrid, invece, ha concluso il proprio girone con buone prestazioni e parte con i favori del pronostico.

Il calcio d’inizio di Real Madrid-Juventus è fissato per le 21:00 (ora italiana). La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su diverse piattaforme.

Ecco le probabili formazioni per la sfida di stasera:

Real Madrid (4-1-2-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni; Arda Guler, Bellingham; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius. All.: Xabi Alonso.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All.: Igor Tudor.

La gara sarà visibile in diretta gratuita su Dazn, accessibile anche in streaming. Inoltre, l’incontro sarà trasmesso anche su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.