Borsellino, svelata per la prima volta la borsa con cui affrontò l'ultimo giorno

Per la prima volta, il mistero che avvolgeva la borsa di Paolo Borsellino si svela, rivelando un frammento prezioso della sua storia e del suo ultimo giorno. Il TG1 mostra in esclusiva l’iconica valigetta, conservando ancora segreti e ricordi di quel tragico 19 luglio 1992. Un’occasione unica per avvicinarsi a un eroe che ha dedicato la vita alla giustizia. La borsa sarà esposta domani a Montecitorio, simbolo di memoria e coraggio.