Max Verstappen papà per la prima volta: con Kelly Piquet è nata la piccola Lily

Max Verstappen è diventato papà per la prima volta. Il campione di Formula 1 ha annunciato la nascita della figlia Lily insieme alla compagna Kelly Piquet, modella brasiliana e figlia dell’ex pilota Nelson Piquet. “Benvenuta al mondo dolce Lily”, si legge nel post condiviso dalla coppia su Instagram, accompagnato da due foto scattate subito dopo il parto in cui si vede il pilota stringere la manina della neonata.

“I nostri cuori sono più pieni che mai: sei il nostro dono più grande. Ti amiamo tanto”, hanno scritto nel messaggio dedicato alla nuova arrivata. Per Verstappen si tratta della prima figlia, mentre Kelly Piquet è già madre di Penelope, nata nel 2019 dalla relazione con l’ex pilota russo di F1 Daniil Kvyat. La coppia aveva rivelato la gravidanza lo scorso dicembre con un altro annuncio social: “Mini Verstappen-Piquet in arrivo. Non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo”.

