Francesca Chillemi mostra per la prima volta la figlia Amelia con Eugenio Grimaldi

Le prime immagini della secondogenita di Francesca Chillemi emergono con discrezione sui social. Un gesto semplice, una mano intrecciata alla sua, per raccontare una nascita vissuta lontano dai riflettori.

Le voci sulla nascita della seconda figlia di Francesca Chillemi trovano conferma in un’immagine pubblicata dall’attrice sui social. Nessuna esposizione diretta del volto, solo la manina della neonata che stringe quella della madre, accompagnata dalla dedica “Ai giorni nuovi”.

L’attrice, oggi quarantenne, aveva scelto di vivere l’intera gravidanza con grande riservatezza. Già madre di Rania, nata nel 2016 dalla relazione con Stefano Rosso, ha preferito attendere prima di condividere pubblicamente la notizia dell’arrivo della piccola Amelia.

Leggi anche Francesca Chillemi incinta per la seconda volta: pancione in mostra al Festival di Benevento

Secondo le indiscrezioni, la bambina sarebbe nata in anticipo nel mese di ottobre. La gravidanza era stata resa nota a giugno 2025, quando Francesca aveva sfilato sul red carpet a Benevento lasciando intuire il pancione con naturalezza.

Nel post che ripercorre gli ultimi mesi del 2025, l’attrice racconta il cambiamento con immagini intime e misurate, evitando ogni eccesso. La nascita di Amelia Smeralda viene così affidata a pochi dettagli, capaci di restituire un momento personale senza trasformarlo in spettacolo.

Tra gli scatti compare anche per la prima volta il compagno Eugenio Grimaldi, padre della bambina. Imprenditore napoletano di 38 anni, ricopre il ruolo di Executive Manager nel Gruppo Grimaldi, realtà di primo piano nel settore marittimo.

Grimaldi è già padre di due figli, nati dalla precedente relazione con Veronica Resca. Da circa un anno e mezzo è legato sentimentalmente a Francesca Chillemi, con cui ha costruito un nuovo equilibrio lontano dalle dinamiche pubbliche.

La scelta di condividere solo ora questo capitolo della propria vita riflette la volontà dell’attrice di proteggere la dimensione familiare, lasciando che siano i gesti, più delle parole, a raccontare l’arrivo di Amelia.