Padova: Zucchero accusa Bezos e il suo matrimonio festaiolo a Venezia

A Padova, Zucchero sorprende il pubblico con una battuta pungente contro Jeff Bezos, criticando il suo matrimonio sfrenato a Venezia. Durante il suo Overdose D’Amore World Tour 2025 allo Stadio Euganeo, il cantautore emiliano ha ironizzato sull’eccesso di festeggiamenti del magnate, chiedendosi perché disturbare con altre cerimonie. Un intervento che unisce musica e satira, dimostrando come anche in scena si possa sollevare questioni di attualità e stile di vita.

Da un palco all’altro, Zucchero Fornaciari ha scagliato ieri sera, allo Stadio Euganeo di Padova, una pungente frecciata verso Jeff Bezos durante il suo Overdose D’Amore World Tour 2025.

“Sono già sposati, perché viene a rompere i coglioni?” ha sbottato il cantautore emiliano, riferendosi alle immagini del matrimonio veneziano di Bezos, celebrato con tre giorni di sfarzo e feste esclusive.

Nel suo intervento, Zucchero ha espresso la sua frustrazione per l’attuale condizione del mondo: “chi ammazza i bambini… non tocchiamo questo tasto, sarà retorica però qualcosa dovevo dire. Si stanno massacrando, si fanno i dispetti tra di loro”. Ha definito la situazione una prova di quanto siamo “messi male”, citando “5-6 spermatozoi venuti male” e invitando il pubblico a indignarsi.

Il riferimento al mega-evento di Venezia, terminato ieri con il gran ballo in maschera all’Arsenale — in stile ’700 veneziano, con abiti opulenti, DJ Cassidy e Usher per circa 200 vip — è lampante.

Un matrimonio che ha fatto discutere non solo per il lusso sfacciato — tra 80 jet privati, yacht, taxi acquatici e decine di feste segrete — ma anche per l’impatto su viabilità, ambiente e percezione sociale della città lagunare.

Zucchero ha colto l’occasione del suo concerto per far emergere un tema più ampio: l’opposizione tra chi vive nella semplicità e chi ostenta potere e ricchezza. Il risultato è stato uno sfogo crudo, netto e privo di filtri, risuonando nel cuore del loro pubblico.