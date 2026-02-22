Evelina Sgarbi accusa sulle condizioni del padre e il nodo matrimonio

Evelina Sgarbi torna in tv e denuncia le condizioni del padre Vittorio Sgarbi per le sue apparizioni pubbliche, parlando di salute fragile e tensioni familiari, con nuovi sviluppi anche sul matrimonio previsto.

Evelina Sgarbi sarà ospite nella puntata di domenica 22 febbraio di Verissimo, tornando a parlare del padre Vittorio Sgarbi dopo le ultime vicende che lo riguardano. La giovane interviene con parole dure sulla situazione personale del critico d’arte.

Secondo il suo racconto, le condizioni del padre sarebbero preoccupanti. Evelina descrive un uomo in difficoltà e si dice irritata nel vederlo ancora presente in televisione. A suo giudizio, chi gli sta intorno continua a esporlo pubblicamente nonostante una sofferenza evidente.

Leggi anche: Evelina Sgarbi accusa la compagna del padre: Papà non è curato bene

Nel corso dell’intervista, la figlia fa riferimento anche a episodi delicati, parlando di presunti tentativi di allontanarsi da solo verso il terrazzo, fermati in tempo. Un dettaglio che, nelle sue parole, confermerebbe uno stato di fragilità crescente.

Non manca un passaggio sul matrimonio tra Sgarbi e la compagna storica Sabrina Colle. Evelina sostiene che la cerimonia a Venezia non sarebbe più praticabile e ipotizza difficoltà legate anche alla situazione clinica del padre. Si parla quindi di una possibile alternativa ad Arpino, dove lo stesso Sgarbi ricopre il ruolo di sindaco.

Intanto si attende una valutazione medica ufficiale sulle condizioni del critico. Secondo quanto riferito, sarà un professionista a esprimersi, mettendo fine a commenti e giudizi non qualificati circolati negli ultimi tempi. La decisione viene presentata come un passo necessario per chiarire il quadro e rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla figlia.